اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 06:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ قنا يلتقى بالمستفيدين من المعرض الدائم لمنتجات الشباب للاستماع لمقترحاتهم

الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:38 م
محافظ قنا يلتقى بالمستفيدين من المعرض الدائم لمنتجات الشباب للاستماع لمقترحاتهم جانب من الاجتماع
قنا- فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بالشباب المستفيدين من محالّ المعرض الدائم لمنتجات الشباب بمنطقة المحطة، لمناقشة القيمة الإيجارية الجديدة، والاستماع إلى عدد من المقترحات التى من شأنها زيادة حركة البيع والشراء والقيمة التنافسية لمحلات المعرض، وذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة ابتسام صموئيل وكيل وزارة الإسكان، وعدد من مسئولى الشئون المالية والإدارية والقانونية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا، خلال الاجتماع أن المحافظة انتهجت مؤخرا سياسة الطرح لتأجير الأصول التابعة لها وذلك لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لديها، لذلك تم مد فترة التعاقد لمدة عامين إضافيين حتى يتسنى لهم توفيق أوضاعهم،  ومراعاةً لظروف بعض شاغلى محالّ المعرض من الشباب، مشيرا إلى أن القيمة الإيجارية الحالية للمحلات لا تتناسب إطلاقا مع القيمة الفعلية لموقع المكان.

واستمع الداودى، خلال اللقاء إلى عدد من المقترحات التى قدمها شاغلى المحالّ التى تعزز من حركة البيع والشراء بالمعرض والتى وعد بدراستها وإمكانية تنفيذها مع الجهات المعنية، واعدا إياهم بعمل زيارة ميدانية للوقوف على الاحتياجات الفعلية التى يتطلبها المبني، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها.


قنا

محافظ قنا

اخبار قنا

المعرض الدائم لمنتجات الشباب

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة