محافظ قنا يلتقى بالمستفيدين من المعرض الدائم لمنتجات الشباب للاستماع لمقترحاتهم

قنا- فريق المحافظات

التقى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، بالشباب المستفيدين من محالّ المعرض الدائم لمنتجات الشباب بمنطقة المحطة، لمناقشة القيمة الإيجارية الجديدة، والاستماع إلى عدد من المقترحات التى من شأنها زيادة حركة البيع والشراء والقيمة التنافسية لمحلات المعرض، وذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة ابتسام صموئيل وكيل وزارة الإسكان، وعدد من مسئولى الشئون المالية والإدارية والقانونية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا، خلال الاجتماع أن المحافظة انتهجت مؤخرا سياسة الطرح لتأجير الأصول التابعة لها وذلك لتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة لديها، لذلك تم مد فترة التعاقد لمدة عامين إضافيين حتى يتسنى لهم توفيق أوضاعهم، ومراعاةً لظروف بعض شاغلى محالّ المعرض من الشباب، مشيرا إلى أن القيمة الإيجارية الحالية للمحلات لا تتناسب إطلاقا مع القيمة الفعلية لموقع المكان.

واستمع الداودى، خلال اللقاء إلى عدد من المقترحات التى قدمها شاغلى المحالّ التى تعزز من حركة البيع والشراء بالمعرض والتى وعد بدراستها وإمكانية تنفيذها مع الجهات المعنية، واعدا إياهم بعمل زيارة ميدانية للوقوف على الاحتياجات الفعلية التى يتطلبها المبني، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها.