محافظ دمياط تعقد لقاء مع المواطنين وتناقش عدد من الشكاوى والمطالب

دمياط - معتز الشربينى

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم، الأربعاء، اللقاء الأسبوعى مع المواطنين، وذلك بعد توقف دام عدة أشهر وفقاً لاجراءات مجابهة كورونا للحد من التجمعات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وإقتصار استقبال الشكاوى إلكترونيا.

واستمعت "المحافظ" خلال اللقاء الذى جاء بحضور اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و مديرى مديريتى الصحة والقوى المعنية وممثلى بعض الأجهزة ، إلى الشكاوى والمطالب التى تقدم بها عدد المواطنين، اذ تم طرحها و مناقشتها فورا مع الجهات المختصة لإيجاد حلول لتلك المشكلات.

وخلال لقائها مع أحد المواطنين الذى يطلب توفير علاج أبنه المصاب بمرض ضمور العضلات ، أكدت المحافظ أنه ووفقاً للمبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية لعلاج مرضى ضمور العضلات ، فقد تم تخصيص عيادة الطلبة بشطا لاستقبال الأطفال المصابين بالمرض يومى السبت والاثنين من كل أسبوع ، مؤكدة أن مديرية الصحة تجرى كافة الإجراءات اللازمة لفحص الحالات المترددة على العيادة حتى يتم تحويله إلى هيئة الدواء العليا برئاسة هيئة التأمين الصحى بالقاهرة، لصرف العلاج اللازم.

كما أكدت "الدكتورة منال عوض" أنه تم توجيه مديرية الصحة بمتابعة الحالات التى تخضع لجلسات الغسيل الكلوى وتم لقائها اليوم، حتى تستقر حالتهم الصحية، كما وجهت مديرية القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص للمواطنين المتقدمين بطلبات فى هذا الخصوص.