محافظ بورسعيد: تخصيص 58 مسجدا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

بورسعيد - محمد عزام

شدد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على مديرية الأوقاف، التأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك، وعدم اصطحاب الأطفال، خلال إقامة شعائر صلاة العيد وغلق مصلى النساء والتعامل معها مثل صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة فى هذا الشأن.

وأعلن محافظ بورسعيد ، عن إقامة صلاة العيد فى 58 مسجدا بمختلف أحياء المحافظة وهى المساجد الكبرى بالمحافظة .

ووجه المحافظ بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة المساجد المعدة للصلاة وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعى بعدم الذبح بالشوارع والطرقات والتوجة الى منطقة مجازر بورسعيد بالقابوطى الجديد .