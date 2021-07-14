محافظ المنيا: الذبح بالمجازر مجانا وتكثيف حملات مراقبة الأسواق فى عيد الأضحى

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن المحافظة، والمرافق ومديريات الخدمات، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشدداً على ضرورة تنفيذ تكليفات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالتواجد الميدانى لجميع القيادات التنفيذية، والتعامل الفورى مع أى طارئ، وسرعة الاستجابة لمشكلات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقده المحافظ، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، لمتابعة جاهزية جميع الهيئات والمديريات، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور العقيد أ.ح محمد الكردي، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ورؤساء المدن والمراكز، ووكلاء الوزارة، ومديري المديريات، والجهات المعنية.

قال المحافظ، إنه تم وضع خطة متكاملة استعداداً لاستقبال عيد الأضحي المبارك، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكداً على استمرار عمل غرفة العمليات على مدار الـ 24 ساعة بالوحدات المحلية، والوحدات المحلية القروية، وإدارات الخدمات التابعة لها خلال فترة العيد، وربطها مع غرفة عمليات المحافظة، والابلاغ عن أي أحداث قد تقع على وجه السرعة.

وأكد المحافظ، على تنفيذ ضوابط وزارة الأوقاف، بشأن إقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، مع مراعاة جميع الضوابط والإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.

كما وجه المحافظ، مديرية الطب البيطري، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، على أن يتم العمل بالمجازر طـوال فترة العيد، وتلقى الشكاوى من المواطنين والرد عليها وذبح الأضاحي مجاناً أول أيام العيد، والتنسيق مع (الصحة -التموين -مباحث التموين)، لمراقبة أسواق عرض وبيع اللحوم والدواجن، بأنواعها بالشوادر والمجمعات، مع استمرار حملات النظافة المستمرة داخل وخارج المجازر، والتصدي بكل حزم للذبح خارج المجازر والمرور على الثلاجات ومحلات الجزارة لمتابعة المخزون والمعروض من اللحوم ومنتجاتها.

في سياق آخر، طالب الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، بالتأكيد على الإعداد الجيد فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى المبارك بالمساجد التي تقام شعائر الجمعة بها ووفق التعليمات والالتزام بكافة تعليمات الوزارة بهذا الشأن والحذر كل الحذر من وقوع أية مخالفة للتعليمات مهما كانت ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات حال حدوث أية مخالفة، مؤكدا أن أية مخالفة تقع سيتم محاسبة الجميع محاسبةً شديدة قد تصل إلى الوقف عن العمل لحين انتهاء التحقيقات التي قد تنتهي بالفصل او الإحالة الى المحاكمة التأديبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل وزارة الأوقاف، بحضور الشيخ حسانين عبدالحكم حسانين وكيل المديرية، ومديري الإدارات الفرعية.

وأعلن تشكيل غرفة عمليات بالادارات من الان حتى نهاية شعائر صلاة العيد وأيام الذبح وتشكيل لجنة بكل إدارة لتجميع الجلود واتخاذ ما يلزم بشأنها وفق التعليمات المتبعه حفاظاً على المنسك وتعظيم أجر الاضحية كاملة.

وطالب سلامة، مديري الإدارات باغتنام الفرصة في هذه الأيام المباركة وبذل أقصى الطاقات في حث الناس على المشاركة في صكوك الأضاحي وبيان ما يحققه هذا المشروع من نفع للجميع ومن خير لأبناء المجتمع وما تتكلفه وزارة الأوقاف من أجل هذا المشروع من نفقات مالية ومجهود لكل القيادات بالديوان العام والمديريات الإقليمية والإدارات الفرعية ومشاركة العديد من المؤسسات من أجل العمل على إنجاح هذا المشروع لتحقيق أكبر نفع وأعظم فائده تعود على أبناء الشعب كله.