محافظ المنوفية يسلم سيارات لعدد من المستفيدين لخلق فرص عمل جديدة.. صور

المنوفية - محمد فتحى

سلم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية " سيارات نصف نقل" لعدد من الشباب المستفيدين والممولة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنوفية بهدف توفير مشروعات للشباب وخلق فرص عمل كريمة لهم ، بإجمالى تمويل 552 ألف جنيه .

كما سلم المحافظ عقد اتفاقية تنفيذ مشروعات تشغيل الشباب ضمن مبادرة محو الأمية والتعليم ورفع الوعى بإجمالى تمويل مليون جنيه، وذلك لجمعية تنمية المجتمع المحلى بكفر ربيع بمركز تلا ، وفى إطار الحد من الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية .

جاء ذلك بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد وأعضاء البرنامج الرئاسى للتدريب ، وإيهاب حجازى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنوفية وأحمد علام مسئول التنمية المجتمعية بالجهاز .

وأوضح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، بأن مشروع تشغيل الشباب فى مبادرة محو الأمية والتعليم يهدف إلى إلحاق 600 أمى بفصول محو الأمية وتوفير فرص عمل ضمن منحة الاتحاد الأوربي، مشيراً إلى أنه منذ بدء عمل الجهاز وحتى الآن تم تمويل العديد من المشروعات بنطاق المحافظة بجملة 76.6 ألف مشروع متناهى الصغر بتمويل 2.1 مليار جنيه، ووفرت ما يقرب من 16 ألف 735 فرصة عمل، وكذا تقديم منح بإجمالى تمويل 177.5 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية كثيفة العمالة والتنمية المجتمعية والتدريب بالمحافظة.

يأتى هذا فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات من أجل تقديم تمويلات لإقامة مشروعات تنموية بشتى المجالات للعمل على تعزيز ثقافة العمل الحر والقضاء على البطالة لإحداث تنمية شاملة.

سيارات النصف نقل



محافظ المنوفية يسلم عقود السيارات للشباب

الشباب مع سياراتهم بعد استلامها



محافظ المنوفية يسلم عقود السيارات للشباب