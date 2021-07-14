محافظ الفيوم: نتوسع فى محطات كبيرة لمعالجة المخلفات لتوليد الكهرباء

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، بدء الاستثمار البيئي في محافظة الفيوم بمجالى إدارة المخلفات والمحميات، موضحا أنه يجرى التوسع في عمل محطات كبيرة للتعامل مع المخلفات ومعالجتها للخروج بغازات يجرى من خلالها توليد توربينات تولد الكهرباء.



وقال محافظ الفيوم، خلال برنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، إن المحافظة لا تتعامل مع المخلفات من خلال الحرق، ولكن عن طريق معالجة المخلفات باستثناء الزجاج والحديد، من خلال إنشاء تفاعلات كيميائية وإخراج غاز نشكل به توربينات تولد كهرباء، بجانب سماد عالى الكربون مفيد للغاية للأراضى الزراعية.



وأوضح محافظ الفيوم، أن المحافظة تتميز بالطابع الريفى وهناك اهتماما بالعملية الزراعية، وبالتالي فإن الفلاحين في المحافظة حريصون على التعامل مع المخلفات بشكل عملى يحقق دخلا لأصحاب الأراضى الزراعية.