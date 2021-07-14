محافظ الغربية: لن يسمح لأى أعمال بناء دون الحصول على شهادة استئناف أعمال

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، أن شروط البناء الجديدة لا تسمح بالقيام بأى نوع من أعمال البناء دون الحصول على شهادة استئناف أعمال من الحى أو المركز التابع له، جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عُقِدَت، مساء اليوم بديوان عام المحافظة، لشرح اشتراطات البناء الجديدة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، مديرى المراكز التكنولوجية ومديرى الإدارات الهندسية بالمراكز.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ، برصد كافة المعوقات التي تواجه منظومة تراخيص البناء الجديدة لرفعها للجهات المختصة مع تكثيف حملات الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كما وجه المحافظ، جميع الأجهزة التنفيذية بالتعامل بحسم مع أى مخالفة لتلك الاشتراطات التى وضعتها الدولة من أجل تقنين وتنظيم عملية البناء العشوائية وحفظ حق المواطن والدولة فى مظهر حضارى يليق بالجميع.