محافظ الدقهلية يرفع حالة الطوارئ بكل القطاعات استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

الدقهليه - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، الأربعاء، أنه تم اتخاذ اجراءات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2021، وذلك من خلال كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة .

وأوضح "مختار"، أنه تم التوجيه لتفعيل كافه أشكال الرقابة التموينية على المنافذ والأسواق والمحلات لضمان الإنضباط والإلتزام بكافه التعليمات الصادرة بشأن تداول وبيع السلع ، وكذا الرقابة الصحية لضمان جوده وصلاحية السلع، حرصا على صحة وحياة المواطنين.

كما أشار محافظ الدقهلية إلى التأكيد على تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبة الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصه كل مخبز وتعين مفتش تموين بكل مخبز ، وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع خاصة بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، هذا بالإضافة الى إتخاذ التدابير اللازمة لتوافر أسطوانات البوتاجاز لتغطية الإحتياجات للمواطنين.

وأشار المحافظ للتأكيد على الإطمئنان على صلاحيه وسلامه السلع المعروضة بالمنافد والمحلات والمعارض خاصه اللحوم والأضاحى ، مع رفع درجة الإستعداد القصوى بالمجازر والإدارات الملحقة بها وتوفير مستلزماتها مع تكثيف الحملات البيطرية حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتوافر كافة الخدمات الأساسية للمواطنين المقدمة من كافه قطاعات المرافق والخدمات بنطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى على مستوى المحافظة ، وقيام رؤساء الوحدات المحلية خلال أيام العيد بالعمل المستمر لإزاله الاشغالات التى تعوق المارة وتكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمتابعة المستمرة للإزالة الفورية لأيه تعديات على الإراضى الزراعية أوأملاك الدولة أو طرح النهر ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين والتعامل معهم بكل الحسم والحزم تطبيقا للقانون .

وكذا الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين والعمل على حل مشاكلهم والتفاعل الجاد لتلبيتها دون تراخى إو إهمال .

وأضاف "مختار" بأنه تم التنسيق بين الإداره العامة للمرور وإدارة المواقف بالمحافظة لتوفير وسائل إنتقال المواطنين خلال أيام العيد بما يكفل تغطيه المدن والمراكز والقرى بالإضافة لتكثيف الحملات المرورية لضمان التزام السائقين على خطوط الميكروباص والسرفيس وكذا سائقى التاكسى للإلتزام بالتعريفه المقررة وعدم إستغلال الركاب ، وقيام رؤساء الوحدات المحلية برفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وفتحها للمواطنين .

كما أضاف "مختار" إلى أنه تم رفع درجه الاستعداد القصوى بالمستشفيات ومرفق الإسعاف لإستقبال أيه حالات طارئه والتعامل معها وفقا للأصول الطبية ، وأيضا رفع درجه الاستعداد القصوى بقطاعات المرافق( المياة - الصرف الصحى - الكهرباء -الغاز) ويستمر العمل بكافه القطاعات للمرافق والخدمات والوحدات المحلية بنطاق المحافظة برئاسة مناسبه على مدار 24 ساعه لسرعه التجاوب الفورى مع أيه أعطال أو أحداث طارئه واتخاذ إجراءات حلها فورا .

ووجه " مختار " لأوقاف الدقهلية الإستعداد الجيد بالمساجد المحددة لإقامة صلاة العيد بنطاق المحافظة وعدم إقامة الصلاة فى الساحات وشدد على أعمال التطهير لها وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعى أثناء الصلاة ومتابعة إرتداء الكمامة من وإصطحاب سجادة الصلاة الشخصية من قبل مرتادى المساجد لأداء الصلاة وعدم فتح دورات المياة .

كما أكد المحافظ على رفع درجه الإستعداد القصوى بمصيف جمصه السياحى وتضافر جهود كافه قطاعات الخدمات والمرافق وخاصه الخدمات الصحية والتموينية ومياه الشرب والصرف الصحى وتعظيم العمل فى رفع القمامة أولا بأول وتكثيف أعمال النظافة ورش الناموس ، وتوافر خدمات الإسعاف على الشاطئ وتوفير المنقذين وإنضباط أعمال أبراج المراقبة على الشاطئ للتفاعل مع أيه أحداث فورا بتنسيق وتعاون تام من الوحده المحليه لمدينه جمصة لتوفير جميع الخدمات لرواد المصيف خلال فترة العيد.

وأكد "مختار"، أنه تم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وربطها على الغرفة الرئيسية للعمليات بديوان المحافظة للإبلاغ عن أيه طوارئ والتجاوب معها فورا .