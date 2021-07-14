محافظ الدقهلية: فتح جميع المجازر من أول أيام العيد لذبح الأضاحى مجانا

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، فتح جميع المجازر من أول أيام العيد بنطاق المحافظة لذبح الأضاحى للمواطنين مجانا، ويشدد على عدم الذبح خارج المجازر لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ووجه "مختار" للدكتور السيد حسانين، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، بتدبير كافة الاحتياجات للمجازر بنطاق المحافظة لأداء مهامها في تقديم خدمات ذبح الأضاحي للمواطنين مجانا، مشيرا لتواجد الأطباء البيطرين وإلغاء الإجازات أيام العيد، وذلك للتفتيش على المذبوحات والعمال العاملين بالقوة الكافية، ومتابعة ذلك يوميا أولا بأول مع بداية أيام العيد وتكثيف التوعية للمواطنين للتوجه إلى المجازر لذبح الأضاحي حفاظا الصحة العامة.