محافظ الجيزة يكرم 17 من قيادات المحافظة لجهودهم فى إتمام خطط المشروعات

كتب سيد الخلفاوى

تلقى اللواء أحمد راشد، محافظة الجيزة، خطاب شكر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لنجاح المحافظة فى إتمام نسبة 100% من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2020- 2021م. كما تضمن الخطاب دعم الدولة ممثلة في وزارة التخطيط لما يتم إنجازة لصالح مواطني الجيزة حيث تقرر تخصيص ميزانية الباب السادس في العام المالى 2021- 2022 للخطة الاستثمارية والتي تعد الأكبر في تاريخ محافظة الجيزة.



من جانبه، توجه محافظ الجيزة بالشكر لكافة العاملين على إنجاز مشروعات الخطة الإستثمارية بالمحافظة والجهات ذات الصلة كما تقرر صرف حافز إجادة وتميز لعدد 17 قيادة من قيادات المحافظة نظير مجهوداتهم فى إتمام تلك المشروعات وهم، ( هويدا خالد عباس مدير مديرية الإسكان بالجيزة ) ، ( نجوى محمد السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة)، ( عبدالعال إبراهيم عبدالعال مدير عام الشئون المالية بالمحافظة )، ( داليا تحسين عبدالرحمن مدير إدارة العقود والمشتريات بالمحافظة )، ( عصام عبدالغفار مدير عام التخطيط والمتابعة بالمحافظة ) (عماد أحمد حسين مدير إدارة التخطيط بالمحافظة )، (محمد م رشاد محمد وزارة التخطيط )، ( ممدوح فتحى لطفى وزارة التخطيط )، ( نسرين عبدالرحمن توفيق إدارة الموازنة بالمحافظة )، (مريم يوسف ونيس مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة )، ( مجدى محمد محب رئيس مدينة الحوامدية)، ( ماهر محروس محمد مدير التخطيط بالحوامدية )، ( رضا أحمد عبدالعال مدير العقود بالحوامدية )، ( عامر صابر أبوالجود مدير المشروعات بمديرية الطرق) ، ( مبروك هلال الشاهد مدير الشئون المالية بمديرية الطرق)، ( غادة على محمد مدير التخطيط بمديرية الإسكان )، ( غادة على عبد النعيم مدير الشئون المالية بمديرية الإسكان) بالإضافة إلى (نهى سمير إبراهيم مدير إدارة التوثيق الإلكترونى وذلك لمجهوداتها في توثيق أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمحافظة).

