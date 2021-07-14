محافظ البحيرة يفتتح معرض السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة

البحيرة ناصر جودة

قام اللواء/ هشام آمنة - محافظ البحيرة بافتتاح معرض السلع الغذائية واللحوم الذي نظمته مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بأرض المعارض أمام سنيما النصر بدمنهور استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

حيث يتم بيع اللحوم البلدي الطازجة بالأسعار المخفضة تحت إشراف الطب البيطري ومديرية التموين والتى تبدأ من 100ج والضانى 100جنية واللحوم السودانى 85ج والماعز بدية من 100 جنية ولحوم مجمدة برازيلي 60ج

كما تبلغ نسب التخفيض فى السلع والمنتجات من 20 ال25 % والسكر 6ج للكيلو والارز 6ج للكيلو والمكرونة 1كجم 6ج والزيت لتر كامل 20ج وسمنة 2 كجم 38ج والعرض شنطة سلع بقيمة 30ج بالاضافة الى الخضر والفاكهة

هذا وقد تفقد اللواء/ المحافظ اللحوم المعروضة وأشاد بجودتها وأسعارها الإقتصادية الملائمة ومدى إقبال المواطنين وفرحتهم ووجه بإستمرار فتح المعرض طوال أيام عيد الأضحى ومتابعة الكميات المطلوبة يومياً مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ، مشيرا انه سيتم خلال الأيام القادمة افتتاح العديد من المعارض المماثلة بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين