اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 04:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ البحيرة يفتتح معرض السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:16 ص
محافظ البحيرة يفتتح معرض السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة جانب من الافتتاح
البحيرة ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام اللواء/ هشام آمنة - محافظ البحيرة بافتتاح معرض السلع الغذائية واللحوم الذي نظمته مديرية التموين بالبحيرة بالتنسيق مع الغرفة التجارية  بأرض المعارض أمام سنيما النصر بدمنهور استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
 
حيث يتم بيع اللحوم البلدي الطازجة بالأسعار المخفضة تحت إشراف الطب البيطري ومديرية التموين والتى تبدأ من 100ج والضانى 100جنية واللحوم السودانى 85ج والماعز بدية من 100 جنية ولحوم مجمدة برازيلي 60ج 
كما تبلغ نسب التخفيض فى السلع والمنتجات من 20 ال25 % والسكر 6ج للكيلو والارز 6ج للكيلو والمكرونة 1كجم 6ج والزيت لتر كامل 20ج وسمنة 2 كجم 38ج والعرض شنطة سلع بقيمة 30ج بالاضافة الى الخضر والفاكهة 
 
هذا وقد تفقد اللواء/ المحافظ اللحوم المعروضة وأشاد بجودتها وأسعارها الإقتصادية الملائمة ومدى إقبال المواطنين وفرحتهم  ووجه بإستمرار فتح المعرض طوال أيام عيد الأضحى ومتابعة الكميات المطلوبة يومياً مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية ، مشيرا انه سيتم خلال الأيام القادمة افتتاح العديد من المعارض المماثلة بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين 
 
 
 

اخبار مصر

محافظ البحيره

سلع تموينه

عيد الأضحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة