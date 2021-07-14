محافظ الإسماعيلية يصدر حركة تنقلات فى الوحدات المحلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

أصدر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، حركة تغييرات فى الوحدات المحلية بالمحافظة، حيث أصدر قرارًا بتكليف محمد عبد المنعم عطية من العاملين بديوان عام محافظة الإسماعيلية للقيام بتسيير أعمال رئيس مركز ومدينة أبو صوير، وذلك لحين تعيين رئيس للمركز، وإنهاء تكليف نصر السيد جيد، من القيام بأعمال رئيس مركز ومدينة أبو صوير وعودته لديوان عام المحافظة للعمل مسئول تحصيل المديونية الخاصة بمشروع مقابل تحسين خدمة الطرق بالإسماعيلية.

كما أصدر المحافظ، وفق بيان اليوم، قرارًا بتكليف سعدية إبراهيم، مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الإسماعيلية للعمل نائب رئيس مركز ومدينة أبو صوير، كما شمل القرار تعديل تكليف أيمن يوسف عليوة من العمل رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل للعمل سكرتير مركز ومدينة أبو صوير، وتكليف عبد الحميد سامى عبدالحميد، للعمل رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل، وتكليف أحمد محمد عبدالعزيز، للعمل نائب رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل.

وجاء في القرار تعديل تكليف مجدى عبدالمطلب حامد، من العمل نائب رئيس مركز ومدينة أبو صوير للعمل مدير مكتب متابعة المحافظ، وتعديل تكليف السيد محمد يوسف من العمل سكرتير مركز ومدينة أبو صوير للعمل مدير إدارة الشئون القانونية بحي أول الإسماعيلية، وتعديل تكليف أشرف محمد نصر، من العمل نائب رئيس لجنة خدمات مدينة المستقبل للعمل مدير إدارة الصناعات الحرفية بديوان عام المحافظة.

كما أصدر المحافظ قرارًا آخر بندب المهندس على هيثم، مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة القنطرة غرب للعمل مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الإسماعيلية، وندب المهندس جميل إبراهيم، مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة التل الكبير للعمل مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة القنطرة غرب، وتكليف المهندس ماجد عبدالعزيز بالإدارة الهندسية بمركز ومدينة التل الكبير للعمل مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة التل الكبير، كذلك أصدر المحافظ قرارًا بندب محمد جابر على جمعة، مدير وحدة المتغيرات المكانية بديوان عام محافظة الإسماعيلية للعمل بحي أول الإسماعيلية.