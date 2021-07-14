محافظ الإسكندرية: تشغيل سيارات ومعدات شركة النظافة على مدار 24 ساعة

الاسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية عن وقف كافة الراحات والاجازات لكافة الكوادر الاشرافية و السائقين والعمال والملاحظين بشركة خدمات النظافة اعتبارا من يوم 15 يوليو 2021 حتى نهاية عيد الأضحي المبارك.

وشدد على تشغيل جميع السيارات والمعدات التابعة لشركة خدمات النظافة على مدار 24 ساعة بشكل يومي بواقع 2 وردية كل وردية 12 ساعة، لافتا إلى ضرورة تجهيز سيارات ورشة متنقلة في غرب وشرق المدينة بهدف سرعة انجاز وإصلاح أي أعطال محتمل حدوثها في معدات النظافة المتنقلة وذلك توفيرا للوقت ورفع كفاءة النظافة بشكل عام في المحافظة.

وأكد المحافظ على الاستعداد بشكل جيد في جميع القطاعات لاستقبال عيد الأضحي المبارك، موجها رؤساء الاحياء وشركة خدمات النظافة بتكثيف عملية رفع المخلفات من حول المساجد التي ستؤدي فيها صلاة العيد بجميع أحياء الاسكندرية والمحاور المؤدية لها، مع تنظيف صناديق القمامة بشكل دورى و مستمر.

وعلى الصعيد ذاته ؛ وجه الشريف رؤساء الاحياء وشركة النظافة بضرورة تواجد ورديات نظافة طوال اليوم و تدعيم مسارات كنس وجمع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع المناطق بالمحافظة وخاصة المناطق الساحلية وتجهيز الشواطئ وتوفير صناديق قمامة كافية بكل شاطئ وغربلة الرمالة، لكي تظهر بالمظهر اللائق أمام أهلها وزوارها.