ماكرون: عملية "برخان" منعت تأسيس خلافة فى منطقة الساحل

وكالات الأنباء

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن عملية "برخان" العسكرية الفرنسية لمكافحة المتشددين فى منطقة الساحل، التى يشارك فيها أكثر من 5 آلاف عسكرى، ستنتهى فى الربع الأول من 2022، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال ماكرون فى خطابه السنوى إلى العسكريين بمناسبة العيد الوطنى للبلاد إنّه "فى الربع الأول من العام 2022 سنضع حدّاً لعملية برخان"، مؤكّداً فى الوقت نفسه أنّ إنهاء هذه العملية المستمرّة منذ 2014 لا يعنى تخلّى بلاده عن دورها فى هذه المنطقة.

ونوه الرئيس الفرنسى بالدور الذى قامت به قواته فى دحر "المتشددين فى منطقة الساحل".

وقال إن "الجيش الفرنسى وعملية برخان هما اللذان منعا فى السنوات الأخيرة تأسيس خلافة فى منطقة الساحل".

وكان ماكرون أعلن الجمعة فى أعقاب قمة مع قادة مجموعة دول الساحل الخمس أن بلاده ستبدأ بحلول نهاية العام بسحب قواتها المنتشرة فى أقصى شمال مالى، وتركيز جهودها جنوباً، حيث تواصل الجماعات المتشددة "نشر التهديد".