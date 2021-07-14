لقطات لغرق سيارات فى مياه الفيضانات بشوارع مدينة فيلاديلفيا.. فيديو

كتب محمد شعلان

شهدت مناطق شمال شرق الولايات المتحدة، حدوث أمطار غزيرة ورياح قوية خلال اليومين الماضيين وصلت إلى حد الفيضانات التي ضربت بعد المناطق في شمال شرق أمريكا وأكثرها ضواحي مدينة فيلاديلفيا، وعرضت شبكة "روسيا اليوم" لقطات جديدة من آثار الأمطار الغزيرة في مدن الولايات المتحدة والأضرار التي لحقت بالشوارع والمباني.

وأظهرت لقطات الفيديو السيارات وهي غارقة في مياه الفيضانات الواقعة في ضواحي مدينة فيلاديلفيا، وتسببت في تكدس حركة المرور لعدم قدرة السيارات على السير في المياه الغزيرة، وارتفعت المياه في بعض المناطق لمسافة متر ومتر ونصف عن الأرض وغطت أجزاء كثيرة من الشوارع وسط محاولة للتخلص من المياه.



السيارات عالقة فى المياه



السيارات غارقة فى المياه

وحذرت وكالة ناسا، من أنه سيشهد كل ساحل أمريكي زيادة سريعة في فيضانات المد والجزر العالية، حيث إن ارتفاع مستويات سطح البحر الناجم عن الاحتباس الحراري يزداد سوءًا بسبب التغيير في سحب القمر للمد والجزر، وبدءًا من منتصف الثلاثينيات من القرن الحالي، ستلحق فيضانات المد المرتفع الفوضى بالمدن الساحلية الأمريكية، بما في ذلك بوسطن، كاليفورنيا؛ سانت بطرسبرج، فلوريدا وغيرهم.



محاولة للتخلص من المياه

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه الفيضانات ناتجة عن ارتفاع المد والجزر، وليس بسبب العواصف والأعاصير الكبيرة، وهي تزداد سوءًا بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يتسبب في ذوبان الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية الناتج عن تغير المناخ.

لكن المشكلة ستزداد سوءًا في منتصف عام 2030 لأن التذبذب المنتظم في دورة مدار القمر سيؤثر على جاذبيته في المحيطات.