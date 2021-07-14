كندا تصدر المزيد من أوامر الإخلاء فى "بريتش كولومبيا" مع استمرار حرائق الغابات

وكالات

أصدرت الحكومة المحلية في إقليم (بريتش كولومبيا) بالغرب الكندى، المزيد من أوامر الإخلاء مع استمرار حرائق الغابات الأكبر في المقاطعة والتي تمنع أطقم الطوارئ من السيطرة عليه.

وتغطي أوامر الإخلاء الصادرة اليوم 16 عقارا آخر بالقرب من منطقتي (سافونا وكوبر كريك) في (كاملوبس) بشرق (فانكوفر). ويبلغ حجم الحريق شمال (كاملوبس) المعروف باسم حريق بحيرة (سباركس) حوالي 402 كيلومترا مربعا. وقالت خدمة الإطفاء إن ألسنة اللهب "تحدت" خطوط الاحتواء يوم الاثنين مما دفع الأطقم إلى استدعاء دعم جوى إضافي.

وفي جنوب (أوكاناجان)، تغطي حرائق الغابات شرق بحيرة سكها الآن تسعة كيلومترات مربعة.

وقالت كارلا كوزاكيفيتش رئيسة منطقة (أوكاناجان- سيميلكامين) الإقليمية: "لحسن الحظ في هذا الوقت ، لا نرى النيران تتحرك في اتجاه المنازل".

كان وزير النقل الكندي عمر الغبرا، قد أعلن الأحد اتخاذ إجراءات وقائية ضد حرائق الغابات في الظروف الجوية القاسية، بعد أسابيع من موجة حر غير مسبوقة ومميتة في غربي البلاد، والولايات المتحدة.

وقال الوزير الكندي -في بيان- "إن الأحوال الجوية غير المسبوقة في بريتيش كولومبيا ما زالت تشكل تهديدا خطرا على السلامة العامة ونشاط السكك الحديدية".