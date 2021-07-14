كشف ملابسات سرقة صندوق تبرعات فى القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

كشف أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص مجهول بسرقة صندوق تبرعات، فى منطقة حدائق حلوان، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص مجهول بسرقة صندوق تبرعات من أمام أحد المساجد بمنطقة حدائق حلوان بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.