اليوم السابع
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كاهن الكنيسة الأرثوذكسية بدمياط يشترى صك أضحية العيد.. فيديو

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:00 ص
كاهن الكنيسة الأرثوذكسية بدمياط يشترى صك أضحية العيد.. فيديو كاهن الكنيسة الأرثوذكسية
دمياط - معتز الشربينى

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أقدم الأب بندلايمون، كاهن الكنيسة الأرثوذكسية بدمياط، على شراء صك أضحية عيد الأضحى المبارك من مقر مديرية الأوقاف بدمياط لدعم مشروع صكوك الأضاحى الذى ترعاه وزارة الأوقاف، لترسيخ حالة الترابط بين نسيجى المجتمع المصرى.

وقال الشيخ محمد سلامة، مدير عام أوقاف دمياط فى تصريحات صحفية، إن الأب بندليمون اعتاد على المشاركة فى هذا المشروع العظيم الذى يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسى، والدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مشيرا إلى أن هذا الترابط ليس حديث العهد على راعى كنيسة الروم الأرثوذكس بدمياط الذى اعتاد على المشاركة فى جميع فعاليات مديرية أوقاف دمياط.

وثمّن مدير عام أوقاف دمياط هذا الترابط بين نسبجى المجتمع بالمشاركات المجتمعية والإنسانية، مؤكدا استمرار هذا الترابط والتآخى بين أبناء المجتمع المصرى.

 


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