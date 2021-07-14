قوات الإنقاذ النهرى تنتشل جثة شاب من مياه النيل فى زفتى بالغربية

الغربية - محمد طارق

عثر أهالى مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، على جثة لشاب فى العقد الأول من عمره من أبناء المدينة، بمياه نهر النيل بناحية مدينة ميت غمر، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى زفتى العام .

تلقى اللواء هانى مدحت مدير آمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالى مدينة زفتى، يفيد بالعثور على شاب يدعى "م ج" يبلغ من العمر 19 سنة غارقا بمياة نهر النيل، جهة ميت غمر.

تم تشكيل فريق بحث قاده ضباط المركز، وتم انتشال الجثمان بمساعدة قوات الإنقاذ النهرى، ونقله إلى مستشفى زفتى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.