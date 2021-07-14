قطع المياه مساء اليوم عن أطفيح والقرى التابعة لها لمدة 6 ساعات

كتب سيد الخلفاوى

تشهد مدينة أطفيح والقرى التابعة لها انقطاع للمياه مساء اليوم الأربعاء لمدة 6 ساعات تبدأ فى العاشرة مساءا، حيث أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بإيقاف تشغيل محطة مياه أطفيح المرشحه لمدة 6 ساعات وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، حتي الساعة الرابعة صباح الخميس ، وذلك لإصلاح العطل بخط الطرد قطر 1200 مم الخاص بطلمبات العكرة بمحطه مياه أطفيح المرشحة .





ونوهت محافظة الجيزة بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه خلال تلك الفترة هي مركز ومدينة أطفيح والقرى التابعة لها .



ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الانتهاء منها .



كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أطفيح بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات مشيراً بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية الاحتياجات .







