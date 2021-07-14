قافلة طبية تجوب قرية الوفاء بمركز سمالوط فى المنيا ضمن "حياة كريمة"

المنيا-حسن عبد الغفار

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية الوفاء، بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 14 و15 يوليو الجارى، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.