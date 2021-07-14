قافلة طبية تجوب قرية الوفاء بمركز سمالوط فى المنيا ضمن "حياة كريمة"

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، اليوم الأربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية الوفاء، بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 14 و15 يوليو الجارى، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.
وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.
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