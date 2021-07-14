اليوم السابع
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غرق طالب جامعى اختل توازنه وسقط فى نهر النيل بأطفيح

الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:20 ص
غرق طالب جامعى اختل توازنه وسقط فى نهر النيل بأطفيح غرق شاب - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض طالب جامعي للغرق بنهر النيل في أطفيح، ويواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل في أطفيح، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات أن طالب جامعي اختل توازنه وسقط فى نهر النيل، مما أسفر عن غرقه، لعدم إجادته السباحة.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 


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