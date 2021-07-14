عالم وبائيات إيطالى: بحث جرعة ثالثة للقاح كورونا فى الخريف

فاطمة شوقى

أعلن عالم الأوبئة بجامعة نورث إيسترن في بوسطن، أليساندرو فسبينياني، أن البحوث جارية حول إعطاء جرعة ثالثة للقاح المضاد لوباء كورونا في الخريف، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وقال عالم الوبائيات الإيطالى، إن "منتجي اللقاح يدرسون تأثير ما يسمى "الجرعة التعزيزية"، أي اعطاء جرعة ثالثة من اللقاح يمكن إجراؤها في الخريف، في حالة فقدان المناعة، سواء بسبب الفيروس أو بسبب مرور وقت طويل على التطعيم".

وخلص فيسبينياني إلى القول إنه "يوجد الآن أشخاص تم تطعيمهم منذ عدة أشهر، في يناير وفبراير، بمجرد جمع البيانات، سنرى ما هي استراتيجية الجرعة الثالثة".

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، تسجيل 888 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في عموم البلاد إلى 4 ملايين و272 ألفا و163 حالة.

وأشارت الوزارة - في بيان اليوم - نقلته وكالة الأنباء الإيطالية، إلى تسجيل 13 حالة وفاة في نفس الفترة ليرتفع مجموع الوفيات إلى 127 ألفا و788 حالة.

كما سجلت الوزارة شفاء 1529 حالة، ليصل عدد المتعافين إلى 4 ملايين و103 آلاف و949 حالة منذ بداية تفشي الوباء.