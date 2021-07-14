اليوم السابع
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طلاب الثانوية العامة بأسيوط يتوافدون على لجان الامتحان بإجراءات احترازية.. فيديو وصور

الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:48 ص
طلاب الثانوية العامة بأسيوط يتوافدون على لجان الامتحان بإجراءات احترازية.. فيديو وصور توافد الطلاب على لجان أسيوط
أسيوط - هيثم البدرى

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توافد طلاب وطالبات الثانوية العامة من طلاب الشعبة العلمية بمحافظة أسيوط، على اللجان لآداء امتحان مادة الرياضة البحته وذلك وسط إجراءات أمنية من قبل قوات الشرطة واحترازية مشددة من قبل مسئولى اللجنة، وذلك لمواجهة العدوى والإصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث خضع الطلاب والطالبات للتفتيش على مداخل اللجان لمنع دخول أى وسيلة من وسائل الغش بالإضافة لتوزع الكمامات والكحول على الطلاب أثناء الدخول فى بعض لجان المحافظة .

وفى نفس السياق، قال محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إنه جرى التأكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية من التطهير والتعقيم بلجان الامتحانات البالغ عددها 98 لجنة على مستوى مراكز المحافظة منها 69 لجنة إلكترونى و29 لجنة ورقى، لافتا إلى عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحان بإجمالى 25394 طالبا منهم بالقسم الأدبى 8189 طالبا نظامى، وبالقسم العلمى 14656 وطلبة المنازل فى الشعبة الأدبية 852 وبالشعبة العلمية 1697

توافد-الطلاب
توافد الطلاب

 

توافد-الطلاب-على-اللجان
توافد الطلاب على اللجان

 

دخول-الطلاب-اللجان
دخول الطلاب اللجان

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