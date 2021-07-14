طقس الخليج.. شديد الحرارة بالبحرين والكويت وأمطار على السعودية

وكالات

تتباين درجات الحرارة فى منطقى الخليج، حيث تشهد السعودية هطول امطار رعدية على بعض المناطق، وفى الامارات حارومغبر احيانا وعائم احيانا، وفى الكويت والبحرين شديد الحرارة.

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق) نجران ، جيزان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة ) ورياح نشطة على مناطق( الشرقية ،الرياض ، نجران ).



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل الى مترين على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية على الأجزاء الشمالية الى شرقية على الأجزاء الجنوبية بسرعة 15-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حاراً و رطبًا مع بعض السحب أحيانًا.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ولكنها شمالية شرقية بوجه عام و تصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانًا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة العظمى 43 درجة مئوية.. والصغرى 30 درجة مئوية.

الإمارات

وقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وغائما جزئياً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية. وحركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز في بيانه اليومي ان الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:48 والمد الثاني عند الساعة 02:37.

وتبلغ الدرجة العظمى فى بعض المناطق 42 درجة والصغرى 34 درجة.

الكويت

ليلًا حار إلى مائل للحرارة و يترسب الغبار تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة، وتبلغ الصغرى 37 درجة، ونهارًا شديد الحرارة و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة وتبلغ العظمى 48 درجة.