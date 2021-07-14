اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:26 م
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ضبط 6 أطنان زيتون مجهول المصدر فى حملات تفتيشية على مصانع العاشر من رمضان

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:24 ص
ضبط 6 أطنان زيتون مجهول المصدر فى حملات تفتيشية على مصانع العاشر من رمضان زيتون أسود
الشرقية - إيمان مهنى

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية على إستمرار الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ،قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة بتحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع المخللات الكبرى لوجود منتج مجهول المصدر وتم التحفظ على عدد 2000 صفيحة زيتون أسود شرائح زنه الواحده 3 كيلو بإجمالى 6 طن زيتون أسود شرائح مخلل على ذمه المحضر.

·  كما قامت الحملة بتحرير محضر ضد أحد شباب الخريجين لقيامه ببيع اسطوانات البوتاجاز أزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على اسطوانه بوتاجاز على ذمه المحضر.

·  تحرير 3 محاضر جنح ادط ضد التجار التموينيين بالمدينة لعدم ممارسته النشاط على الوجه المعتاد.

·  تحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينة لتصرفه فى سلع تموينيه بقيمه 14379 جنيها.

·  تحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينه وذلك لقيامه بتجميع سلع 3729 جنيه بقيمه 452 كيلو سكر تمويني.

· تحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينه لعدم الإعلان عن أسعار المقرارت التموينية.


زيتون أسود

مجهول المصدر

حملات تفتيشية

مصانع العاشر من رمضان

الشرقيه

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