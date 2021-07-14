ضبط ورفع 1012 حالة إشغال طريق ومحاضر عدم ارتداء كمامة بالشرقية والبحيرة

المحافظات إيمان مهنى – ناصر جودة

واصلت رئاسة حى أول الزقازيق حملاتها اليومية لرفع الإشغالات بنطاق الحى بالإشتراك مع شرطة المرافق شملت شارع الجيش وكوبرى الممر وشارع حلقه السمك وكوبرى أبو عميره وشارع مدارس بوبسطه وشارع أبراج زهرة النحال وشارع البوسطة وشارع مولد النبي وميدان عرابى وتطبيق القانون دون تهاون مع المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بمركز بلبيس في شن حملاتها المفاجئة لرفع إشغالات من شوارع مدينة بلبيس حفاظاً على إنضباط الشارع شملت الحملة شوارع بورسعيد و سعد زغلول لتحقيق السيولة المرورية.

وشنت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد حملة مكبرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بشوارع المدينه وفتح الطريق أمام عبور الماره وحركة السيارات وتقليل التكدس بشوارع المدينة و اسفرت الحملة عن ضبط ورفع 325 حالة وتحرير 3 محاضر إشغال طريق.

وقامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بحملة ليلية موسعة بشوارع المدينة لرفع الإشغالات وكافة اشكال المخالفات وتحقيق الإنضباط للشارع، وأسفرت الحملة عن رفع كافة اشكال المخالفات والإشغالات بإمتداد مدخل سمارة حتى مدخل السنبلاوين و تم ضبط 25حالة إشغال متنوعه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على ضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية و للحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى للمحافظة مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

و نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن إزالة 302 حالة إشغال طريق بنطاق الشوارع والميادين بدمنهور، 37 حالة إشغال طريق عباره عن فروشات بمركز ومدينة ابوحمص،300 حالة إشغال بنطاق شارعي بورسعيد وبيع المصنوعات بكفر الدوار.

كما نفذت الوحده المحلية لمركز ومدينه كوم حماده حمله مسائيه لمتابعه إلتزام المحال التجارية والورش الحرفية والمقاهي بمواعيد الغلق المقرره، وكذلك متابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمقاهي والكافيهات والمواقف بنطاق "كورنيش بريم الجديد ، قرية البلاكوسى ،كفر بولين ، قناطر بولين ،زاوية البحر ، مغنين، الصواف ، كوم شريك ، ابو الخاوى، علقام ، البريجات، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 14 غرامه عدم الإلتزام بإرتداء الكمامات بأماكن التجمعات ومصادرة 6 شيش وتحرير محضر كسر حظر، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور بحملة مماثلة أسفرت عن تحرير 4 إنذارات بيئية، وبمركز رشيد قامت الوحدة المحلية بتحرير 6 محاضر عدم ارتداء كمامة.



جانب من الحملات