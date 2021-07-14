ضبط طبنجة و50 طلقة وأقراص مخدرة بحوزة راكبين بمطار القاهرة ..صور

كتبت رحاب نبيل

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب طبنجة وأقراص ترامادول مخدرة وحشيش وزيت ماريجوانا، مع راكبين قادمين من فرنسا وأمريكا، وأخفى الراكبان المضبوطات بين طيات ملابسهما فى حقائبهما لتضليل رجال الجمارك، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وأثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من باريس اشتبه صابر عبدالحميد نائب مدير إدارة الجمارك في راكب، وقام كل من تونى فكرى وخالد محمد مأمورا الجمارك بفحص الحقائب علي جهاز الكشف بالأشعة، وتأكد وجود جسم يشبه الطبنجة، وقام هانى محمود مأمور الجمرك تحت إشراف أميرة طلبة رئيس القسم بتفتيش حقائب الراكب، وتم العثور علي طبنجة و50 طلقة، و15 شريط ترامادول بإجمالي 225 قرصا وقطعتين من الحشيش.

كما أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من واشنطن، اشتبه أحمد سيد مأمور الجمرك في راكب أمريكي، وبفحص حقائبه على الجهاز بمعرفة أحمد عبد العليم مأمور الجمارك، عثر عماد صلاح مأمور الجمرك علي 137 جرام من الحلوى تحتوى على مواد مخدرة، و21 قرص اكستازى المخدر، و13 زجاجة بها زيت الماريجوانا.

وأمر عبدالعال نعمان مدير إدارة الجمارك باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبين، وتحرير محضر ضبط لكل منهما، وإحالتها إلى الجهات المختصة، تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.