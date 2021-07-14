صور لمعدلات تنفيذ مشروع تبطين الترع فى الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة

الأقصر – أحمد مرعى

تعمل المدن المختلفة فى محافظة الأقصر، على قدم وساق فى المشروع القومى لتبطين وتأهيل الترع، حيث يجرى ومتابعة معدلات نسب تنفيذها داخل نطاق مدن الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم والمتابعة الدورية لسير الأعمال بالمشروعات القومية الجارية والوقوف على أي معوقات تعطل سير العمل بها، ومتابعة معدلات نسب تنفيذها.

ففى مدينة الطود، يتابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، ورئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة بصري النوبي يوسف، ومسئول ري الطود بهندسة رى الأقصر سعدي حسين مدني، أعمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بقرية منشية النوبة للترعة العالية بطول 4 كيلو متر تقريبا، والتي تم تنفيذ 300 متر من تبطينها، كما يجري العمل على تنفيذ الترعة الواطية بطول 4 كيلو متر تقريباً، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية.

كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، تبطين وتأهيل ترعة جانبية الحوشة الكليو 6 من الفم حتى نهاية الترعة بطول 7.775 كيلو متر بداية من الندافين حتى خلف كوبري نجع الجسور، مؤكدا الالتزام بتنفيذ المواصفات والاشتراطات الفنية للأعمال الجارية وضبط الجودة وزيادة معدلات تنفيذ المشروع بالتنسيق مع هندسة رى الأقصر والشركات المنفذة للمشروع، وتابع أعمال رفع كفاءة الكهرباء بقرية منشية النوبة، حيث تم تركيب 32 عامودا بنجع العرب بطريق الترعة العالية وطريق النوبيين ونجع ابو الحمد ونجع أبو سيدنا بالتنسيق مع هندسة كهرباء العديسات والطود، ضمن الخطة الاستثمارية للوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود.

وفى مدينة الأقصر، يقول العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، إنه يتم متابعة أعمال التجهيزات لتبطين الترع برفقة عبد الحميد الكيلانى مدير التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، ومسؤولي هندسة ري الأقصر، لافتا إلى أنه جار التجهيز لتبطين (8) ترع داخل نطاق المدينة بحوالي 23 كيلو و600 متر بتكلفة مبدئية 53 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أنه تشمل تلك الترع ما يلي:- (ترعة جنابية الكرنك الشرقية بطول 4400م داخل حيز المدينة تبدأ من البياضية حتى المدامود بجوار كمين العماري - ترعة الكرنك الشرقية عند مدخل البحاروة بطول 4300م حدود المدينة تبدأ من الحبيل حتى المدامود - ترعة العالية المستجدة عند مدخل حي المطار بطول 2100م حدود المدينة تبدأ من الحبيل حتى المدامود حتى الفرقة 15 - ترعة فرع واحد الأقصر بطول 2 كم مغطى تبدأ من بنزينة حماده أدم إلى شريط السكة الحديد أو شركة كيمو - ترعة جنابية الكرنك الغربية بطول 2 كم تبدأ من طريق المطار حتى كوبري يسى - ترعة نجع الشيخ المنتهية بطول 2800م تبدأ من مرور الأقصر حتى طريق المطار نجع حسونة عند مدخل العوابد أو السمانين - ترعة صغيرة مسقي بابور حرف (أ) بطول 1500م تبدأ من نجع حسونة حتى نجع الحوالات - ترعة صغيرة مسقي بابور حرف (ب / د) بطول 4500 م تبدأ من نجع السمانين حتى بنزينة النيل).

وفى مدينة البياضية، قال اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، إنه تجرى أعمال التطوير بالمدينه وتوسعة طريق المسار السياحي، وتنفيذا لخطة الدولة بتبطين جميع الترع والمصارف، تم البدء فى تبطين الترعة بطول الطريق وهى ترعة المقلبية على المسار السياحة، وذلك تحت إشراف كل من المهندس صالح ابراهيم مدير عام الرى بقنا، ومهندس محمد سعيد مدير الرى بالأقصر.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية، فى بيان صحفى، أنه تم خلال الأيام الماضية العمل فى تشوين المعدات للبدء فى العمل، حيث إنه تم اعتمادها ضمن الميزانية الخاصة لوزارة الرى، وجارى العمل فى التبطين بدءا من شارع أحمد رضوان وعلى طول المسار السياحى، وسيتم العمل طبقا للمواصفات المطلوبة وبما يتماشى مع أهمية طريق المسار السياحى.

وفى مدينة القرنة يقول العميد علاء عبد الجابر رئيس المدينة، أنه تجرى أعمال تبطين ترعة الرياينة بطول 14 كم عند منطقة حاجر الضبعية، حيث أنه فى آخر زيارة للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وجه بإعداد الدراسات اللازمة لاستغلال أعمال التبطين لتوسعة طريق المسار السياحي الغربي بداية من فم الترعة عند منطقة حاجر الضبعية حتى مدخل طريق كوبري البغدادي.

جدير بالذكر أن مشروع تأهيل وتبطين الترع والمصارف أحد أهم المشروعات القومية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في شهر أبريل الماضي بجميع محافظات مصر، والذي يساهم في الترشيد وتقليل الفاقد من المياه التى يتم هدرها فى الشبكة المائية، بما يحقق وفراً فى مياة الري بحوالي (5) مليارات متر مكعب سنوياً.



العمل فى تجهيز الترعة للتبطين والتأهيل



تبطين جزء كبير من ترع مدينة الطود



رئيس مدينة القرنة يشرح للمحافظ مشروعات التبطين



عمال الأقصر خلال مشروعات تبطين الترع



مشروعات تبطين الترع فى مدن الأقصر المختلفة



معدات المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع بالاقصر



نجاح مشروعات تبطين الترع بمدينة الطود



احدي الترع التي ينتظر تبطينها بالأقصر



احدي ترع الطود بعد نهاية تبطينها



أعمال تبطين وصيانة ترعة المقلبيه على المسار السياحى