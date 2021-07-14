اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 12:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

صندوق مكافحة الإدمان: الإقبال على العلاج ارتفع إلى 3 آلاف مريض شهريا

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:52 م
صندوق مكافحة الإدمان: الإقبال على العلاج ارتفع إلى 3 آلاف مريض شهريا عمرو عثمان
كتب رامى محيى الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان في وزارة الصحة، إنه على مدار الـ6 أشهر الماضية استقبلنا 63 ألفا من طالبى العلاج من الإدمان بشكل عام، وخلال الشهرين الماضيين تقدم إلينا ما يقرب من 6 آلاف موظف، وفى العادى كان يتقدم إلينا 200 طلب في الشهر وارتفع إلى 3 آلاف في الشهر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: اعتبر هذا أنه ظاهرة جيدة وأن الدولة أعطت مهلة 6 أشهر لكى يقوم المواطن بإصلاح المشكلة بعد تصديق الرئيس على القانون، والفترة الحالية هي دعوة للعلاج، وأكثر أنواع مشاكل الإدمان بين الموظفين رقم واحد الحشيش و2 الهيروين والترامادول، وهى من ضمن المخدرات المنتشرة بشكل كبير بين المدمنين، ومن يأتينا لابد أن يكون على ثقة في أن العلاج يتم في سرية تامة.

ويستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عن إطلاق برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فىً  تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة" بديلة العشوائيات "، تتضمن تنفيذ العديد من الإجراءات الوقائية، إضافة الى توفير خدمات المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".

كانت وزيرة التضامن قد اكدت انه جارى تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني هذا المناطق"،وخاصة الشباب والمراهقين ،حيث يتم التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات ، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بهذه المناطق، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، كما سيتم تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الإدمان

الصحة

فصل الموظفين

صندوق مكافحة الإدمان

اخبار

العلاج من الادمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

5 حالات تجيز فصل الموظفين والعاملين بغير الطربق التأديبى.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 02:00 م

ادعت المرض وظهرت على التلفاز.. فصل موظفة بسبب مباراة إنجلترا والدنمارك.. فيديو

الأحد، 11 يوليه 2021 01:00 ص

فصل موظفة إنجليزية بسبب حضورها مواجهة إنجلترا والدنمارك.. اعرف القصة

الجمعة، 09 يوليه 2021 05:43 م

تحقيقات موسعة فى غرق شقيق رامى صبرى.. وتفاصيل ضبط أصحاب مصحة الإدمان.. فيديو

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:10 م

‎صندوق مكافحة الإدمان: توفير خدمات علاجية للمرضى بالمناطق السكنية الجديدة

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 03:00 م

تفاصيل مثيرة فى واقعة مصرع شقيق الفنان رامى صبرى.. هرب من مصحة لعلاج الإدمان وقفز فى ترعة المريوطية.. التقرير الطبى أكد وفاته بـ"اسفكسيا الغرق".. والتحقيقات تكشف: المصحة غير مرخصة والقائمون عليها هربوا النزلاء

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 02:00 م

"شكاوى النواب" توافق علي 10 اقتراحات برغبة بشأن المستشفيات وإنشاء مركز لعلاج الإدمان

الإثنين، 12 يوليه 2021 11:00 م

إنفوجراف.. علاج الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من الإدمان مجانا وفى سرية تامة

الإثنين، 12 يوليه 2021 05:46 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة