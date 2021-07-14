شهود عيان يكشفون ملابسات مصرع 3 وإصابة 17فى حادث انقلاب سيارة بطريق الواحات

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال عدد من المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات البحرية، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 17 آخرين، لكشف ملابسات الحادث.

وقال عدد من شهود العيان، من أقارب المصابين، إنهم كانوا في حفل زفاف فتاة من العائلة بمحافظة المنيا، وخلال عودتهم مستقلين سيارة ميكروباص، يقودها أحد أفراد العائلة، اختلت عجلة القيادة من يده، خلال محاولته تفادي كومة رمال، بمنطقة الكيلو 70، مما أسفر عن انقلاب السيارة.

وأشار شهود العيان إلى أن المتوفيين هم فتاة ووالدها، وقائد السيارة، كما أن المصابين بينهم أطفال ونساء، ويقيمون بقرية منديشة التابعة للواحات البحرية، وتم نقل المصابين لمستشفى الواحات المركزي، ونقل 5 منهم لمستشفى بالقاهرة، وإيداع جثث الضحايا الثلاثة بمستشفى الواحات المركزي.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات البحرية في الجيزة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة، وإصابة 17 آخرين، الجيزة، وذكر شهود عيان أن الضحايا كانوا عائدين من حفل زفاف إحدى فتيات العائلة بمحافظة المنيا، وخلال عودتهم اختلت عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن انقلاب السيارة.

وأضاف شهود العيان أن من بين المتوفيين فتاة ووالدها، بالإضافة إلى سائق السيارة، وأنهم من عائلة واحدة، يقيمون بقرية في الواحات البحرية.

كانت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بطريق الواحات البحرية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال المعاينة والتحريات، انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص من عائلة واحدة.

تم نقل الضحايا للمستشفى، وإسعاف المصابين، وإزالة آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.