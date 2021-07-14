اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:42 ص
أكرم القصاص
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سنغافورة تمنع دخول الوافدين من ميانمار بسبب تردى الوضع الوبائى هناك

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:40 ص
سنغافورة تمنع دخول الوافدين من ميانمار بسبب تردى الوضع الوبائى هناك كورونا فى سنغافورة - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت وزارة الصحة السنغافورية عزمها عدم السماح لحاملي جوازات السفر طويلة الأجل والزائرين لفترات قصيرة ممن لديهم سجل سفر حديث إلى ميانمار بالدخول أو العبور؛ بسبب الوضع الوبائي المتردي هناك.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية، اليوم /الأربعاء - أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف ليل غد الخميس وحتى إشعار آخر.

وأضافت أنه مع تطور الوضع العالمي وظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا، ستواصل الوزارة تعديل الإجراءات الحدودية للحيلولة دون تدهور الوضع الوبائي في البلاد.


سنغافورة

كورونا

ميانمار

فيروس كورونا

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