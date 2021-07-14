اليوم السابع
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سفير العراق يعلن زيارة قريبة لشيخ الأزهر.. ويؤكد: الإمام الأكبر أكد دعمه لبغداد

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:20 م
سفير العراق يعلن زيارة قريبة لشيخ الأزهر.. ويؤكد: الإمام الأكبر أكد دعمه لبغداد الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
وكالات الأنباء

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أعلن السفير العراقى فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمى، اليوم الأربعاء، ان شيخ الأزهر أحمد الطيب سيزور العراق قريباً جداً.

وقالت السفارة في بيان نقلته "السومرية نيوز" العراقية، ان "سفير العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد نايف الدليمي التقى اليوم، بشيخ الأزهر أحمد الطيب".

وأضافت أن "الطيب أشاد في بداية اللقاء، بـ"تمكن العراق من هزيمة الإرهاب وتجاوز العديد من التحديات التي مرَّ بها وبالخطوات التي يخطوها لشغل مكانه الريادي في المحيط العربي كأحد أهم ركائز الأمن العربي"، لافتا الى "وقوف مشيخة الأزهر الشريف لجانب العراقيين جميعاً في مواجهة التحديات التي تستهدف وحدتهم وأمنهم واستقرارهم".

من جانبه، أكد الدليمي، أن "العراق بحاجة الى جهود الأزهر في المعركة التي يخوضها ضد الإرهاب وضد محاولات التفتيت، موضحا أن "صوت الأزهر يصل إلى قلوب العراقيين وجميع المسلمين فى العالم لأنه صوت الحكمة والعقل والاتزان، ويمثل جوهر الإسلام الحقيقي"، مُشيداً بـ"روح الاعتدال والوسطية لعلماء الدين الأفاضل من مختلف الطوائف".

وتابع الدليمي ان "الحكومة العراقية تعمل على تعزيز الوحدة بين أبناء الشعب العراقي وإقامة علاقات مع جميع الدول العربية ودول الجوار ومحاربة الفقر والجهل والتخلف وتحقيق النهوض الاقتصادي والإعمار الذي يتطلع إليه جميع العراقيين"، لافتاً إلى أن "العراق يسير على الطريق الصحيح رغم كل الصعوبات التى تواجهه، واستطاع بوحدة شعبه دحر عصابة داعش الإرهابية"

 


شيخ الأزهر

زياره شيخ الازهر للعراق

العراق

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