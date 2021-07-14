سعد الحريرى: قدمت للرئيس عون تشكيلة الحكومة من 24 وزيرا

إيمان حنا

‏قال رئيس الحكومة اللبنانية، المكلف سعد الحريرى: لقد قدمت اليوم للرئيس العماد ميشال عون تشكيلة الحكومة مكونة من 24 وزيراً من الإخصائين حسب المبادرة الفرنسية ومبادرة الرئيس نبيه بري رئيس البرلمان.

أضاف الحريرى، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى فى موقع التواصل الاجتماعى"تويتر": ‏هذه الحكومة بالنسبة لي قادرة على وقف الانهيار في البلد متمنياً جواباً من الرئيس عون غداً لنبني على الشيء مقتضاه.

وعلى صعيد متصل، كان الرئيس عون قد أكد أن الجهود لا تزال قائمة لتشكيل حكومة جديدة تعطى أهمية أولى لتحقيق الإصلاحات ومكافحة الفساد والمضى فى التدقيق المالى الجنائى، معربا عن أمله في أن يحمل لقاءه مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مؤشرات إيجابية لاسيما وأن تسعة أشهر مضت ولبنان من دون حكومة على رغم الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون على مختلف الأصعدة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بموفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار لشؤون شمالي إفريقيا والشرق الأوسط السفير باتريك دوريل خلال استقباله له اليوم في قصر بعبدا.

وعرض عون للموفد الرئاسي الفرنسي الصعوبات والعراقيل الداخلية والخارجية التي واجهت ولادة الحكومة الجديدة، مجددا تأييده للمبادرة الفرنسية وموجها الشكر للرئيس ماكرون على الجهود التي يبذلها لدعم لبنان والمساعدات العينية التي قدمتها بلاده والمؤتمرات التي نظمها الرئيس الفرنسي لهذه الغاية، والمؤتمر المنوي عقده في الرابع من أغسطس المقبل دعما للشعب اللبناني.