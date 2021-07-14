اليوم السابع
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سداد المخالفات وشراء اللوحات أبرزها.. خدمات مرورية إلكترونية بدون طوابير

الأربعاء، 14 يوليه 2021 09:00 ص
سداد المخالفات وشراء اللوحات أبرزها.. خدمات مرورية إلكترونية بدون طوابير الإدارة العامة لنظم المرور بأكتوبر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أنشأت الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، الموقع الإلكترونى "بوابة مرور مصر"، وتحتوى تلك البوابة على خدمات إرشادية واقتصادية، ومنها:
 
- سداد قيمة المخالفات
 
- سداد الضرائب والرسوم
 
- سداد التأمين الإجبارى 
 
- سداد رسوم توصيل المنازل
 
- شراء اللوحات المعدنية المميزة عن طريق رابط الموقع الإلكترونى 
 
- خدمة لتتبع جميع اللوحات والتى دخل المواطن للمزاد عليها
 
- إحصائيات ومعلومات تهم المواطن
 
- إجراءات تراخيص السيارات
 
- قانون المرور واللوائح التنفيذية 
 
- مجموعة من السلوكيات المرفوضة للسائقين منعا للحوادث
 
- الخرائط الإلكترونية (استعلام عن أقرب وحدة تراخيص المرور)

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