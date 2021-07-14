سداد المخالفات وشراء اللوحات أبرزها.. خدمات مرورية إلكترونية بدون طوابير

كتب عبد الرحمن سيد

أنشأت الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، الموقع الإلكترونى "بوابة مرور مصر"، وتحتوى تلك البوابة على خدمات إرشادية واقتصادية، ومنها:

- سداد قيمة المخالفات

- سداد الضرائب والرسوم

- سداد التأمين الإجبارى

- سداد رسوم توصيل المنازل

- شراء اللوحات المعدنية المميزة عن طريق رابط الموقع الإلكترونى

- خدمة لتتبع جميع اللوحات والتى دخل المواطن للمزاد عليها

- إحصائيات ومعلومات تهم المواطن

- إجراءات تراخيص السيارات

- قانون المرور واللوائح التنفيذية

- مجموعة من السلوكيات المرفوضة للسائقين منعا للحوادث

- الخرائط الإلكترونية (استعلام عن أقرب وحدة تراخيص المرور)