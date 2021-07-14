رسوم بالنار وأعمال هانى شنودة فى ختام مهرجان حور للفنون بجامعة دمنهور.. لايف

البحيرة - ناصر جودة

اختتم منذ قليل مهرجان "حور" للفنون فى دورته الثالثة بمشاركة أكثر من 450 طالب وطالبة بجامعة دمنهور.

حضر المهرجان اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والموسيقار هانى شنودة وعدد من عمداء الكليات المختلفة.

وتضمنت فعاليات ختام مهرجان حور للفنون تقديم باقة من أشهر الأغانى العربية ورسوم فنية بالنار ، بالإضافة إلى قيام الموسيقار هانى شنودة بتقديم عدد من المقطوعات الموسيقية التى اشتهر بها خلال مشواره الفنى الحافل بمشاركة الدكتور محمود بيومى عميد معهد الكونسرفتوار.

كما تضمنت فعاليات حفل الختام تكريم اسم الفنان الراحل محمد نوح والفنان الراحل على عبدالرحيم والفنان محمد خميس.

وكان مهرجان حور للفنون قد انطلقت فعالياته يوم السبت الماضى وإصطف طلاب الجامعة على جوانب مسرح مجمع دمنهور الثقافى الذى تعقد به فاعليات المهرجان بالملابس الفرعونية المميزة .

وقال محمد الشعيرة مدير النشاط الفنى بجامعة دمنهور ، أن لجنه التحكيم فى مجال المسرح تضم الفنانة وفاء الحكيم والدكتور جمال الياقوت أستاذ آدب المسرح ورئيس المهرجان الدولى للمسرح التجريبى والمخرج مازن الغرباوى رئيس المهرجان الدولى للمسرح الجامعى .

كما تضم لجنة التحكيم فى مجال الموسيقى المايسترو هانى شنوده والدكتور محمود بيومى عميد معهد الكونسرفتوار سابقًا والدكتور محمد عارف الاستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة حلوان.



الحضور بأحتفالية حور



الرسم باحتفالية حور



الفنان هانى شنودة باحتفالية حور



جانب من الحضور بالاحتفالية



جانب من الفنانين بحضور احتفاالية حور



لوحات مرسومة باحتفالية حور بجامعة دمنهور