رجل يقتل زوجته بعد نشوب مشاجرة بينهما بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

شهدت قرية كفر عنان بزفتى فى محافظة الغربية، قيام زوج بقتل زوجته بعدما نشبت مشاجرة بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم زفتى بمقتل ربة منزل بقرية كفر عنان.

انتقل لمكان الحادث ضباط مباحث قسم زفتي بقيادة العقيد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، وتبين مقتل ربة منزل على يد زوجها بعد أن نشبت بينهما مشاجرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.