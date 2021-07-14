اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:09 م
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رجل يقتل زوجته بعد نشوب مشاجرة بينهما بالغربية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 08:36 م
رجل يقتل زوجته بعد نشوب مشاجرة بينهما بالغربية إسعاف- أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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شهدت قرية كفر عنان بزفتى فى محافظة الغربية، قيام زوج بقتل زوجته بعدما نشبت مشاجرة بينهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، حيث تلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم زفتى بمقتل ربة منزل بقرية كفر عنان.
 
انتقل لمكان الحادث ضباط مباحث قسم زفتي بقيادة العقيد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة تحت إشراف اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية، وتبين مقتل ربة منزل على يد زوجها بعد أن نشبت بينهما مشاجرة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

مدير امن الغربية

زفتى

مواطن يقتل زوجته

قرية كفر عنان

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