رئيس وزراء إسرائيل: سنتغلب على سلالة دلتا من كورونا دون العودة للإغلاق التام

قال رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، إنه سيتغلب على سلالة دلتا من كورونا دون العودة للإغلاق التام، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وخضع وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، للحجر الصحي بعد إصابة أحد مستشاريه بفيروس "كورونا".
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية في نسختها الإلكترونية، أن وزير الخارجية لابيد يخضع لحجر الصحي بعد إصابة أحد مستشاراته بكورونا.
ولم تذكر الصحيفة مدة الحجر الصحي أو أي تفاصيل أخرى حول الأمر.
رئيس وزراء إسرائيل: سنتغلب على سلالة دلتا من كورونا دون العودة للإغلاق التامالأربعاء، 14 يوليه 2021 07:28 م
لقاح كورونا - صورة أرشيفية
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قال رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، إنه سيتغلب على سلالة دلتا من كورونا دون العودة للإغلاق التام، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
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