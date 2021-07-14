اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 06:36 م
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رئيس جامعة كفر الشيخ: نشجع شباب الخريجين على الإنتاج ونساعدهم فى تنظيم معارض للتسويق

الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:01 م
رئيس جامعة كفر الشيخ: نشجع شباب الخريجين على الإنتاج ونساعدهم فى تنظيم معارض للتسويق ملتقى خريجى كلية التربية النوعية
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نظمت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، ملتقى خريجى كلية التربية النوعية بقاعة المؤتمرات بالكلية، تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أمانى شاكر، عميد الكلية، بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشرف على الملتقى الدكتورة داليا عماد الدين المصرى، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، والدكتورة سهير مجدى جرجس، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نجلاء حسنى الأشرف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتور تامر محمد کامل، مدير وحدة متابعة الخريجين، والدكتورة شيماء عز العرب سرور مدير وحدة ضمان الجودة.

قالت الدكتورة أمانى شاكر، عميد كلية التربية النوعية: يهدف الملتقى إلى تنمية مهارات التسويق الإلكترونى من خلال عقد دورات وورش العمل on line بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ووزارة الاتصالات وزيادة التواصل والتعاون بين الجامعة وخريجيها ومؤسسات المجتمع المحلي، بما يضمن الطرق السليمة لإيجاد دور فاعل للخريجين فى مجتمعاتهم وإبراز تجارب ناجحة لبعض خريجى الكلية فى المجتمع داخليا وخارجي، موجهة الشكر لإدارة الجامعة لدعمها المستمر للكلية فى مختلف المجالات كما وجهت الشكر لإدارة الكلية على مجهوداتها فى تحقيق التواصل الفعال مع كافة الإدارات.

وأوضحت شاكر، أن كلية التربية النوعية تنفذ توجيهات إدارة الجامعة ممثلة فى الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، فى توفير كافة أشكال الدعم لجميع خريجى الكلية وبناء قنوات اتصال بين الخريجين وكليتهم ومجتمعهم ودعوة الخريجين للمشاركة والحضور فى مناسبات الكلية وأنشطتها ودعوة أصحاب الشركات والمؤسسات الكبرى لتوفير فرص العمل.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقى رئيس الجامعة، أهمية تبادل الخبرات والتواصل مع خريجى كلية التربية النوعية وتوصيل كل جديد فى مجال العلوم النوعية، وعلاقتها بسوق العمل وتنمية مهارات، ومعارف شباب الخريجين، للتعرف على المستحدثات فى مجال العلوم النوعية.

وقال دسوقى، إن الجامعة تحرص على تشجيع شباب الخريجين على الإنتاج والتصنيع ومساعدتهم فى تنظيم معارض للتسويق والتواصل مع المعارض فى القاهرة للعرض على نطاق واسع، متمنيا التوفيق للجميع.

الحضور في ملتقى الخريجين
الحضور في ملتقى الخريجين

 


كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

كلية التربية النوعية

ملتقى الخريجين

تأهيل الطلاب لسوق العمل

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