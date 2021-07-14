رئيس جامعة أسيوط: إطلاق اسم الشهيد الدكتور الغليون على العناية المركزة بالراجحى

أسيوط هيثم البدرى

أشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بنجاح مستشفى الراجحى الجامعى للكبد والجهاز الهضمى فى علاج216 مصاب بفيروس "سى" من أبناء الجامعة مجاناً وذلك فى إطار حرص جامعة أسيوط على المساهمة الفاعلة والإيجابية فى المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تتضمن أهدافها القضاء على فيروس "سى" واكتشاف الحالات المصابة به، موضحاً أن عدد المصابين الذى تم علاجهم مجاناً من أبناء الجامعة يتضمن 140 طالبا و61 موظفا و15 عضو هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة .

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة لعدد من الوحدات الطبية بمستشفى الراجحى الجامعى ضمن وقائع احتفال الجامعة باليوم العالمى للالتهاب الكبدى الوبائى والذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع برئاسة الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس الجامعة بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية ، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس وأفراد الأطقم الطبية بالمستشفى.

وكشف الدكتور علاء عطية أن زيارة رئيس الجامعة لمستشفى الراجحى تضمنت افتتاحه عدد من الوحدات الطبية بعد تطويرها والتى استهلها بافتتاح العناية المركزة بالدور الثالث والتى أطلق عليها اسم الشهيد الراحل الدكتور محمد غليون للعناية المركزة والجهاز الهضمى، موضحاً أن الدكتور محمد غليون هو أستاذ مساعد لطب المناطق الحارة والجهاز الهضمى وأحد شهداء الأطقم الطبية من أبناء الجامعة ممن ضحوا بحياتهم خلال أداء واجبهم الطبى ، مشيراً إلى مشاركة أفراد أسرة الشهيد الدكتور الغليون والذى تضم زوجته وأبنائه مع رئيس الجامعة فى افتتاح العناية المركزة .

وأشار الدكتور إيهاب فوزى أنه أعقب ذلك افتتاح رئيس الجامعة لوحدة المناظير حيث استمع لشرح من الدكتور محمد الطاهر أستاذ الجهاز الهضمى ومدير الوحدة والذى أوضح أن تكلفة تطوير وحدة المناظير بلغت 10 مليون جنيه حيث تم إضافة 14 منظار جديد قادرين على إجراء تدخل جراحى دون اقتصار دون المنظار على الخدمة التشخيصية فقط .

وأضاف الدكتور إيهاب فوزى أن رئيس جامعة أسيوط تضمنت زيارته للمستشفى افتتاح عيادة اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية حيث أوضح الدكتور أحمد رضوان المدرس بالقسم والمدير الطبى للعيادة أن العيادة تهدف إلى تقديم خدمات حقن لقاح المضاد للفيروسات الكبدية، ومتابعة مصابى فيروس بى ، وسى وإجراء التحليل وتوفير العلاج مجاناً وكذلك اكتشاف الأورام فى هذا النوع موضحاً أن العيادة مؤهلة لاستقبال نحو 40 مريض يومياً .

واختتم رئيس جامعة أسيوط زيارته لمستشفى الراجحى بافتتاح النصب التذكارى للمستشفى وذلك بحضور الدكتور محمد محمد عبد الحكيم الأستاذ المساعد للنحت البارز والميدالية وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب الذى أوضح أن النصب التذكارى يرمز لطبيعة المستشفى وذلك بتقديم عملاً فنياً للنحت البارز على سطح مجسم شجرة عطرية فى محيط المستشفى بأسلوب الحذف والإضافة والذى استغرق منه نحو شهرين من العمل المتواصل وذلك بمعاونة طلاب قسم النحت بالكلية .



مستشفى الراجحى