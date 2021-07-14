اليوم السابع
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رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الأسبوعى للحكومة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:40 ص
رئيس الوزراء يرأس الاجتماع الأسبوعى للحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الاسبوعى، لمتابعة الاستعداد لعيد الأضحى ومستجدات فيروس كورونا. 
 
 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو الجاري حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو الجاري، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وعيد ثورة 23 يوليو.
 

اجتماع الحكومة

مصطفى مدبولى

مجلس الوزراء

عيد الأضحى

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