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رئيس الوزراء: إقامة صلاة عيد الأضحى فى المساجد المصرح لها بإقامة صلاة الجمعة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:47 م
رئيس الوزراء: إقامة صلاة عيد الأضحى فى المساجد المصرح لها بإقامة صلاة الجمعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة

وفى مستهل الاجتماع، هنأ رئيس الوزراء المحافظين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والذكرى التاسعة والستين لثورة يوليو المجيدة، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبات على مصر والشعب المصرى بالخير والرخاء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة متابعة توافر الوقود بأنواعه والغاز بكميات مناسبة على مستوى الجمهورية، وخاصة فى المحافظات الساحلية والأماكن التى يرتادها المواطنون بشكل مكثف فى الإجازات والعطلات، وكذا الاهتمام بالشواطئ فى هذه المحافظات الساحلية، إلى جانب متابعة ومراقبة وتيسير حركة النقل بالقطارات ووسائل النقل العام ومترو الأنفاق، كما وجه رئيس الوزراء المحافظين بمتابعة مواقف السيارات الأجرة والسرفيس لمنع أى محاولات لاستغلال المواطنين من السائقين، مع مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا، وخاصة فى المتنزهات العامة ووسائل المواصلات، والتصدى بكل حسم لأية مخالفات فى هذا الشأن.

وتطرق رئيس الوزراء لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك، مشددا فى هذا السياق على ضرورة الالتزام بنفس القواعد المتبعة حاليا؛ بحيث تقام هذه الشعائر فى المساجد المصرح لها حالياً بإقامة صلاة الجمعة، مع الالتزام بذات الضوابط والإجراءات الاحترازية المقررة لأداء الصلاة.

كما أكد الدكتور مدبولى، مراعاة الالتزام بالتوقيتات الواردة بقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا وقرارى وزيرى السياحة والآثار والتنمية المحلية فيما يخص فتح وإغلاق المحال التجارية، والمنشآت، والمطاعم السياحية، والمقاهي، وغيرها، مع التأكيد على حظر تقديم النرجيلة، والالتزام بنسب التواجد أو الإشغال المقررة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 


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