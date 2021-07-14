رئيس النيابة الإدارية يفتتح دورة "الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية"

كتب عبد الله محمود

افتتح المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، بمركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي، الدورة التدريبية المتخصصة لعدد من المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، والتى تنعقد بمقر مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تحت عنوان "الملكية الفكرية والتوقيع الإلكتروني والجرائم الإلكترونية".

شهد الافتتاح المهندس عمرو محفوظ، مساعد وزير الاتصالات، والرئيس التنفيذي لهيئة تكنولوچيا المعلومات.

وأكد المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، على استمرار السياسة التي تنتهجها النيابة الإدارية حيال الاهتمام بعقد الدورات التدريبية المتخصصة بصفة دورية لأعضاء النيابة الإدارية، بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم في كافة المجالات.