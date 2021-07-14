اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يستبعد خيار إلغاء الأولمبياد رغم تفشى كورونا

الأربعاء، 14 يوليه 2021 10:06 ص
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يستبعد خيار إلغاء الأولمبياد رغم تفشى كورونا رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ
أ ش أ

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استبعد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ خيار إلغاء أولمبياد طوكيو رغم تفشي فيروس "كورونا".

وقال باخ - في تصريحات أوردتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم الأربعاء- إن المضي قدما في الألعاب هذا الصيف تقرر لصالح الرياضيين الذين يستعدون لدورة الألعاب الأولمبية لسنوات عديدة.

وأضاف: "نحن، اللجنة الأولمبية الدولية، لن نتخلى عن الرياضيين أبدًا .. خيار الإلغاء يعني أننا فقدنا جيلًا كاملاً من الرياضيين، لذلك لم يكن الإلغاء بالنسبة لنا خيارًا حقيقيًا".

وبينما تخضع طوكيو لرابع حالة طوارئ في مواجهة "كورونا" بسبب ارتفاع عدد الإصابات، قال توماس باخ إنه "لن يتكهن" بما يمكن أن يحدث إذا ساء الوضع بشكل كبير خلال الألعاب الأولمبية المقرر انطلاقها يوم 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل.


أولمبياد طوكيو

كورونا

كورونا فى اليابان

توماس باخ

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