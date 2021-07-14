اليوم السابع
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دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بحجب لعبة "فورتنايت" المجسدة لهدم الكعبة

الأربعاء، 14 يوليه 2021 03:10 م
دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تطالب بحجب لعبة "فورتنايت" المجسدة لهدم الكعبة مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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استقبلت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية بمجلس الدولة، دعوى قضائية تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن حجب تطبيق لعبة فورتنايت والتطبيقات المشابهة، استنادًا على ان هذه اللعبة بها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة.
 
وحملت الدعوى رقم 59136 لسنة 75 قضائية شق عاجل ضد كل من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم الاتصالات بصفته.
 
وأكدت الدعوى ، أنه ظهر في الآونة الأخيرة لعبة عبر تطبيق جوجل تسمى لعبة فورتنايت (Fortnite) هذه اللعبة بها تجسيد لهدم الكعبة الشريفة بهدف الحصول على امتيازات داخل اللعبة وهذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على عقيدة أبنائنا سلبا ويشوش مفاهيمهم وهويتهم ويهون في أنفسهم من شأن مقدساتهم وكعبتهم التي هي قبلة صلاتهم ، ومطاف حجهم ومحل البركات والنفحات وأول بيت وضع للناس سيما وأن النشء والشباب هم أكثرية جمهور هذه اللعبة .
 

لعبة فورتنايت

Fortnite

الكعبة

مجلس الدولة

منع لعبة

لعبة خطيرة

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