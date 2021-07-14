اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 04:26 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

خلود 28 عاما أول مأذونة بالغربية.. ورثت المهنة عن أبيها وجدها "فيديو وصور"

الأربعاء، 14 يوليه 2021 02:53 ص
خلود 28 عاما أول مأذونة بالغربية.. ورثت المهنة عن أبيها وجدها "فيديو وصور" خلود عصام عيسى أول مأذونة شرعية بالغربية
الغربية – مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع خلود عصام عيسي، أول مأذونة شرعية فى محافظة الغربية، تبلغ 28 سنة وجدها مأذون ووالدها مأذون ورثت عنهم المهنة.

وقالت خلود عصام لـ"اليوم السابع" إنها حاصلة بكالوريوس حقوق إنجليزى جامعة طنطا، ويرجع سبب وصولها لهذا المنصب هو والدها الذي وقف بجانبها ونتيجة لإصراره على أن تكمل مسيرته وتسير على خطاه.

وأضافت المأذونة الشرعية أن والدها كان يسعى لحل مشاكل الناس ويوفق بين الزوجين، وحصلت على قرار تعيينها مأذونة شرعية فى شهر أبريل الماضى، وأنهت الإجراءات فى شهر يونيو الماضى وبدأت عملها فى أول يوليو الحالى، وعقدت أول عقد زواج شرعي يوم الجمعة الماضى، وشعرت وقتها بأنها حققت حلم والدها.

وأوضحت خلود أن والدها كان له الفضل فى عشقها لهذه المهنة، وكان دائما يصطحبها معه فى العمل، ويكلفها بالذهاب للمحكمة لإنهاء الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود الزواج، وكافة الأمور الإدارية، وكانت تتعلم منه كيفية العمل، وكيفية تعامله مع المواطنين، مشيرة إلى أن المرأة حصلت على الفرصة لتثبت نفسها بعملها ونجاحها مضيفة: "واستطعت أن أحقق حلمى، وشعرت برهبة أثناء عقد أول عقد زواج شرعى، ولكن كانت تشعر بالفرحة بفرحة العروسين وذويهم بنجاحها وعقدها لقرانهما".

وأكدت خلود أنها لم تتلعثم فى عقد القران، خاصة أنها اعتادت على ذلك الأمر فى فترة نزولها مع والدها للمكتب، مشيرة إلى أن اسمها بدأ يتردد بين الأهالي بطنطا بوجود مأذونة شرعية بالغربية، وهناك حب تجربة اللجوء لمأذونة سيدة لعقد القران، موضحة أنها كانت من ضمن 7 أشخاص متقدمين للحصول على هذه الوظيفة هي وسيدة أخرى و5 رجال، ويتم الاختيار حسب المؤهلات العلمية، والتحريات الأمنية وحسن السلوك.

واختتمت خلود، أن مهنة المأذون عمل إنسانى وستعمل جاهدة لتطبيق ما تعلمته من والدها وتوجيه النصح والإرشاد للمقبلين على الزواج وتقديم النصائح لنجاح الزواج، أما فى حالات الطلاق ستحاول تهدئة الخلافات بين الزوجين، ومحاولة حل المشكلة بالتراضى قبل اللجوء إلى الطلاق، حتى لا يتفتت شمل الأسرة.

خلود عصام عيسي _ أول مأذونة شرعية لسيدة فى محافظة الغربية
خلود عصام عيسى أول مأذونة شرعية لسيدة فى محافظة الغربية

 

عقد قران بحضور أول مأذونة شرعية (2)
عقد قران بحضور أول مأذونة شرعية (2)
 
عقد قران بحضور أول مأذونة شرعية (1)
عقد قران بحضور أول مأذونة شرعية (1)

ماذونة شرعية

أول مأذونة شرعية

عقد الزواج

أول مأذونة شرعية فى محافظة الغربية

اول مأذونة بالغربية

مأذونة بالغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو.. الجواز على الطريقة الرقيقة.. الشيخة هويدا أول مأذونة شرعية فى بنى سويف

الأحد، 31 يناير 2021 11:18 م

نقيب المأذونين: "العدل" عينت المأذونات عام 2008 مجاملة لسوزان مبارك.. والنقابة مستقلة وليست مهنية.. والعدل لا تعترف بها.. وأول مأذونة شرعية: ما يعنينى وزارة العدل فقط ورأى النقيب يحتفظ به لنفسه

الأربعاء، 29 أكتوبر 2014 09:58 م

أول مأذونة شرعية: نقابة المأذونين وهمية وغير قانونية ولا أعترف بها

الأربعاء، 29 أكتوبر 2014 09:06 م

أول مأذونة شرعية: زوجى أول من اقترح على المهنة وشجعنى

الأربعاء، 16 يوليه 2014 04:16 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة