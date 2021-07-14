حياة كريمة بالمنيا.. بدء العمل فى 181 مشروعا بقطاع الصحة بـ 2مليار و296 مليون جنيه

المنيا – حسن عبد الغفار

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه تم البدء فى تنفيذ 181 مشروعا فى قطاع الصحة، بتكلفة تصل إلى 2 مليار و296 مليون جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة بإجمالى 192 قرية بـ757 تابعا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى، لدراسة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، وبحضور متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلى جهاز التعمير، ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

أكد المحافظ أن المشروعات الجارى العمل فيها فى قطاع الصحة، تتضمن إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير مراكز طب أسرة طبقاً لمعايير التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد لثلاث مستشفيات كبرى يجرى تنفيذها وهى (العدوة / مغاغة / بنى مزار).

وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، وراجع المحافظ مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات وحل جميع المعوقات وتوفير الأراضى للمشروعات، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة وسوف يجنى ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.