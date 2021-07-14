حياة كريمة بالمنيا.. بدء العمل فى 181 مشروعا بقطاع الصحة بـ 2مليار و296 مليون جنيه

قال اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، إنه تم البدء فى تنفيذ 181 مشروعا فى قطاع الصحة، بتكلفة تصل إلى 2 مليار و296 مليون جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير 5 مراكز بالمحافظة بإجمالى 192 قرية بـ757 تابعا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى، لدراسة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، نائب المحافظ، وبحضور متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة – دفعة الشهيد احمد المنسي) ورؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات، وممثلى جهاز التعمير، ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.
أكد المحافظ أن المشروعات الجارى العمل فيها فى قطاع الصحة، تتضمن إنشاء وإحلال وتجديد وتطوير مراكز طب أسرة طبقاً لمعايير التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى مشروعات الإحلال والتجديد لثلاث مستشفيات كبرى يجرى تنفيذها وهى (العدوة / مغاغة / بنى مزار).
وناقش المحافظ، خلال الاجتماع، نسب التنفيذ، ومعدلات الأداء لعدد من المشروعات بالمراكز المدرجة، وراجع المحافظ مدى توافق الأعمال مع الجدول الزمني، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية لكافة المشروعات وحل جميع المعوقات وتوفير الأراضى للمشروعات، مؤكدا أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تعد من أهم المشروعات التنموية الكبرى، التى تنفذها الدولة وسوف يجنى ثمارها المواطنون بالقرى، وهو ما يجعلنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ أعمال المبادرة، وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية.
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