حياة كريمة بالبحر الأحمر.. الكشف على 208 مواطنين بقرية الحمروين

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر اليوم عن إجراء الكشف الطبى على 208 مواطن بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر فى قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأكد بيان من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت اشراف دكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر اقيمت قافلة طبية بمدينة القصير بوحدة طب الأسرة بقرية الحمروين لمدة يومين تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 208حالة بمختلف التخصصات الطبية .

كما تم اجراء 34 فحص معملي، واجراء 22 فحص سونار و 29 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وشارك بالقافلة عيادة تنظيم اسرة وتم تقديم خدمات الصحة الانجابية وصرف الوسائل بالمجان، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالى مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.