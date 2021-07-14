اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة بالبحر الأحمر.. الكشف على 208 مواطنين بقرية الحمروين

الأربعاء، 14 يوليه 2021 11:20 ص
حياة كريمة بالبحر الأحمر.. الكشف على 208 مواطنين بقرية الحمروين الكشف الطبى
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر اليوم عن إجراء الكشف الطبى على 208 مواطن بقرية الحمروين التابعة لمدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر فى قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة. 

وأكد بيان من مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتحت اشراف دكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر اقيمت قافلة طبية  بمدينة القصير بوحدة طب الأسرة بقرية الحمروين لمدة يومين تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 208حالة بمختلف التخصصات الطبية .

كما تم اجراء 34 فحص معملي، واجراء 22 فحص سونار و  29 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وشارك بالقافلة عيادة تنظيم اسرة وتم تقديم خدمات الصحة الانجابية وصرف الوسائل بالمجان، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالى مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

 

 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الحمروين

حياه كريمة

قافلة طبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة