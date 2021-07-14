اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:22 م
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حمام الشهداء يجذب مئات الأهالى وزوار محافظة بورسعيد .. اعرف الحكاية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 12:19 م
حمام الشهداء يجذب مئات الأهالى وزوار محافظة بورسعيد .. اعرف الحكاية الحمام بميدان الشهداء ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من داخل ميدان الشهداء فى محافظة بورسعيد، للوقوف على تفاصيل حكاية تجمع الحمام بالميدان.

يجذب حمام الشهداء مئات من الأهالى بمحافظة بورسعيد، بل وأيضا الزوار من المحافظات الأخري، نظرا لأنواعه المختلفة وألوانه المتباينة والمشهد الأوروبى فى هذا المكان. 

وتعود قصة تجمع المئات من الحمام، لإبن حى العرب ببورسعيد إبراهيم الجباس، الذى قام بتقديم الطعام للحمام الحر داخل الميدان يوميا مع شروق الشمس، ومن حينها بدأ يتجمع الحمام بأعداد كبيرة حتى بعد رحيل صاحب هذه المبادرة منذ ما يقرب من عام. 

واتخذ البورسعيدية، من مكان تجمع الحمام فوتوسيشن "جلسة تصوير"، ومكان للتنزه والترفيه للأطفال والكبار. 

 

 


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