اليوم السابع
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الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:49 م
أكرم القصاص
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حركة طالبان تعلن السيطرة على مقر قيادة الأمن فى قندهار الأفغانية

الأربعاء، 14 يوليه 2021 05:29 م
حركة طالبان تعلن السيطرة على مقر قيادة الأمن فى قندهار الأفغانية مسلحو حركة طالبان
كتب وكالات

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على خلفية مواصلة حركة "طالبان" تقدمها فى أنحاء متفرقة من أفغانستان، أعلنت حكومة كابل أنها أطلقت نحو 100 عملية جديدة ضد الحركة خلال الأيام القليلة الماضية، بحسب "روسيا اليوم".

 

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع وقوات الأمن الأفغانية، أجمل عمر شنواري، أثناء مؤتمر صحفى عقده اليوم الأربعاء، بأن كابل أطلقت خلال الأيام الثلاثة الأخيرة 98 عملية جديدة فى 25 من أصل ولايات البلاد الـ34، مشيرا إلى وجود قيادات لـ"طالبان" بين الخسائر التى تكبدتها الحركة جراء هذه العمليات الجديدة.

 

 

وأعلنت وزارة الدفاع الأفغانية صباح اليوم أن قواتها قتلت 191 مسلحا لـ"طالبان" وأصابت 154 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ضمن عملياتها فى ولايات بكتيا وغزنى وقندهار وهرات وفراه وهلمند ونيمروز وتخار.

 

 

فى غضون ذلك، تعهد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، خلال زيارة إلى ولاية بلخ بشمال البلاد، بـ"كسر العمود الفقرى لطالبان" واستعادة كافة المناطق التى سقطت فى قبضة الحركة قريبا.

 

ووعد غنى بأن الوضع الأمنى فى البلاد سيتحسن بشكل ملحوظ فى غضون الأشهر الثلاثة القادمة، وذلك على خلفية تواصل المواجهات بين قوات الحكومة و"طالبان" فى معظم مناطق شمال البلاد.

 

فى غضون ذلك، أعلنت "طالبان" عن تحقيقها مكاسب ميدانية جديدة فى قندهار تتمثل بسيطرة مسلحيها على مقر القيادة الأمنية فى الولاية ومركز مديرية سبين بولدك، واستيلائهم على الكثير من الذخيرة والعتاد.

 

 


حركة طالبان

مقر قيادة الأمن فى قندهار الأفغانية

أفغانستان

أخبار أفغانستان

طالبان الأفغانية

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